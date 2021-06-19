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التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون اليوم باتجاه السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون اليوم باتجاه السعودية
Reuters AHMED YOSRI
المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم باتجاه السعودية.

وقال التحالف في بيان له إنه "تم اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشياالحوثي الإرهابية نحو السعودية اليوم".

وأضاف أنه "تم اعتراض وتدمير المحاولات العدائية الحوثية كافة".

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وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق اليوم عن قصف قاعدة الملك خالد الجوية في جنوب غربي السعودية.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع على حسابه في "تويتر" أن الجماعة نفذت فجر اليوم السبت عملية هجومية على هذه القاعدة الواقعة في خميس مشيط بواسطة طائرة مسيرة من طراز "قاصف 2k"، وذلك "ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل".

 

المصدر: "صحيفة الرياض" + RT

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