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الأرصاد المصرية تحذر

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الأرصاد المصرية تحذر
Reuters
القاهرة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن تتراوح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى خلال الأيام القادمة ما بين 34 و35 درجة مؤوية.

وقالت الهيئة إن المنطقة ستشهد طقسا حارا على الوجه البحري والقاهرة، ومعتدلا على السواحل الشمالية، وما بين حار وشديد الحرارة على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت أن الرياح ستكون نشطة على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس.

ونشرت صحيفة "الوطن" المصرية خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من الأحد الموافق 20 يونيو، حتى الجمعة 25 من الشهر نفسه.

وكشف الجدول الذي نشرته الهيئة أن درجة الحرارة في جنوب الصعيد ستصل إلى 42 درجة.

الأرصاد المصرية تحذر

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية

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