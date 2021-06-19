الحوثيون يعلنون عن قصفهم قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عن قصفها قاعدة الملك خالد الجوية في جنوب غربي السعودية.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع على حسابه في "تويتر" أن الجماعة نفذت فجر اليوم السبت عملية هجومية على هذه القاعدة الواقعة في خميس مشيط بواسطة طائرة مسيرة من طراز "قاصف 2k"، وذلك "ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل".

وقال: "كانت الإصابة دقيقة"، دون مزيد من التفاصيل.

نفذ سلاح الجو المسير فجر اليوم السبت عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله

يأتي هذا الإستهداف ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 19, 2021

بدوره، أكد التحالف العربي بقيادة الرياض أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه خميش مشيط، مشددا على أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات الحوثية العدائية".

#التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط #الإخبارية — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) June 19, 2021

وكان الحوثيون قد أعلنوا مرارا خلال الأشهر الماضية عن تنفيذهم عمليات ضد هذه القاعدة.

المصدر: RT + الإخبارية