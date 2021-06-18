الفياض: لا يمكن لأي دولة إقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد "ميليشيا"

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، الجمعة، أنه لا يمكن لأي دولة إقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد "ميليشيا".

وقال خلال فعاليات محفل الحشد الشعبي الخاص بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتأسيسه، إن "المرجعية حددت خارطة طريق للوضع في العراق ومسار تأسيس الحشد الشعبي"، مبينا أن "الحشد وباقي الأجهزة الأمنية هم حماة وحدة العراق ورعاة سيادته".

وأضاف: "هيبة الدولة العراقية من الأمور التي نرعاها بشكل كبير، وأن الحشد هو الذي يدافع عن هيبة الدولة والحكومة"، مشيرا إلى أن "الحشد استطاع أن يبني تكاتفا بين طوائف الشعب المختلفة وهذا إنجاز كبير للعراق".

وتابع: "يجب الحفاظ على الحشد وحمايته، فهو يضم كافة مكونات الشعب العراقي".

🔺 "7 أعوام هو العراق"

🎥 أضخم عمل فني لـ #عيد_الحشد بعامه السابع



Ⓜ️ إنتاج: مديرية الإعلام العامة 2021#ج1pic.twitter.com/kCO5KRdKIw — مهند العقابي - Muhand AL ekabiy (@ekabiy) June 14, 2021

وتأسس الحشد الشعبي في يونيو عام 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، بفتوى من المرجعية الدينية في النجف، ولعب (الحشد) دورا كبيرا في مساعدة القوات العراقية النظامية في عمليات دحر التنظيم الإرهابي وتحرير المدن العراقية، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون مصوت عليه في مجلس النواب.

المصدر:RT + "السومرية نيوز"