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اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض

أخبار العالم العربي

اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض
Reuters Fawaz Salman
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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن تعليق مشاركة وفده في المشاورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض.

وذكر المتحدث باسم المجلس الانتقالي، علي عبدالله الكثيري، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء يأتي ردا على اختطاف قيادات المجلس في محافظة حضرموت خلال تواجدهم في محافظة شبوة.

وشدد المجلس على أن مصير رئيس القيادة المحلية التابعة له في حضرموت محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ونائبه لشؤون منسقية الجامعة حسن صالح الغلام العمودي وعدد من قيادات المجلس في حضرموت لا يزال مجهولا منذ اختطافهم من قبل ""ميليشيا الإخوان المغتصبة لمحافظة شبوة"، موضحا أنهم اقتيدوا من الحاجز العسكري بمنطقة الخبية ببئر علية إلى جهة غير معروفة.

ووصف المجلس الجنوبي هذا الحادث بأنه "عمل إرهابي وتحد صارخ على الحقوق السياسية والمدنية"، محملا "ميليشيات الإخوان" المذكورة و"مراجعها في منظومة الشرعية اليمنية" المسؤولية عن أي عواقب محتملة.

المصدر: RT

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