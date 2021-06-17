السودان.. مصرع 7 طلاب وإصابة آخرين بحادث سير

لقي 7 طلاب مصرعهم وأصيب 12 آخرون بحادث سير قرب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان.

ونقلت وكالة "سونا" الرسمية عن المدير التنفيذي لمنطقة شرق جبل مرة في الولاية طاهر أحمد قوله، إن "الحادث وقع أثناء توجه حافلة تقل الطلاب إلى مراكز امتحانات الشهادة الثانوية في منطقة مرشينج شمال مدينة نيالا حاضرة الولاية".

ويتقدم 1413 طالبا وطالبة لامتحانات الشهادة الثانوية من محلية شرق جبل مرة في مرشينج التي تبعد نحو 85 كم عن جبل مرة التي يخضع جزء كبير منها لسيطرة "حركة تحرير السودان".

يذكر أن ولاية جنوب دارفور تنقل كل عام عددا من مراكز امتحانات الشهادة الثانوية إلى مناطق آمنة في مرشينج.

المصدر: "الأناضول"