مراسل RT: غارة إسرائيلية تستهدف موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا (فيديو)

أفاد مراسل RT مساء يوم الخميس بأن القوات الإسرائيلية استهدفت موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال مدينة غزة، بغارة جوية.

وفي وقت سابق، قال مراسلنا إن غارة إسرائيلية من طائرة استطلاع استهدفت "أحد مواقع المقاومة شمال القطاع".

وأشار إلى أن "الموقع المستهدف هو موقع فلسطين التابع للمقاومة شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

وصرح المراسل بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقع بيت لاهيا الشرقي بصاروخين.

كما ذكر أيضا أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أرضا زراعية بصاروخ استطلاع شمال غرب غزة مقابل صالة الحرية.

إلى ذلك، تجدد القصف الإسرائيلي على موقع الخيل في منطقة معن شرق خانيونس.

من جهته، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش قصف أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

المصدر: RT