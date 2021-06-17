إسرائيل.. شرطة اللد تتحسب لاضطرابات جديدة بعد اعتقال إمام مسجد

اعتقلت شرطة مدينة اللد داخل الخط الأخضر التي شهدت اضطرابات واسعة خلال جولة التصعيد الأخيرة حول قطاع غزة، إمام مسجد بتهمة التحريض على العنف.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الإمام الشيخ يوسف الباز (63 عاما) اعتقل بتهمة نشر دعوة على "فيسبوك" إلى استهداف عناصر الأمن.

وأوضحت التقارير أن الإمام نشر على صفحته لقطات من فيلم "خليج الذئب" يطعن فيها مجرمان ضابط شرطة ثم يحرقانه داخل سيارته، واصفا ذلك بأنه "أفضل طريقة لمكافحة الظلم".

كما وصف الإمام في منشورات سابقة، حسب التقارير، إسرائيل بالكيان الصهيوني وتمنى "الموت للمحتلين".

وأكدت صحيفة "هآرتس" أن شرطة اللد تستعد لاضطرابات جديدة على خلفية اعتقال الإمام.

في الوقت نفسه، أصر محامي الإمام المعتقل، رئيس أبي السيف، على أن موكله كان على تواصل مع الشرطة خلال الاضطرابات ودعا إلى التهدئة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية