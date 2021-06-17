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تركيا تعلن "تحييد" 9 مسلحين أكراد شمال العراق

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تركيا تعلن
twitter/ @tcsavunma
طائرة حربية تركية تنفذ ضربة جوية خلال عمليات ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، "تحييد" 9 عناصر في تنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق.

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وأكدت الوزارة عبر حسابها في موقع "تويتر" أن القوات التركية تواصل "العمليات ضد مخابئ الإرهاب بكل حزم"، متحدثة عن تحييد 5 عناصر في التنظيم نتيجة عمليتي مخلب البرق ومخلب الصاعقة المتواصلتين شمال العراق.

وفي تغريدة أخرى أعلنت الوزارة تحييد 4 مسلحين آخرين بضربات جوية في منطقة قره.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT

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