البحرين: نتواصل مع حكومة إسرائيل الجديدة للتعرف على سياسة السلام

كشف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، يوم الأربعاء، أن مملكة البحرين تتواصل مع الحكومة الجديدة في إسرائيل.

وأشار في بيان إلى أن هذا التواصل يهدف للتعرف على سياسة هذه الحكومة "تجاه الجهود الرامية الى إحلال السلام في المنطقة من خلال تسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أن هذا التواصل يأتي أيضا "انطلاقا من نهج المملكة القائم على التفاهم والحوار والتعاون بين الشعوب".

كما أكد الوزير الحرص على التواصل "في إطار إعلان تأييد السلام الموقع بين البلدين، للدفع بمسار عملية السلام في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء لصالح جميع شعوبها".

وكانت البحرين اتفقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر 2020، لتصبح ثاني دولة خليجية تأخذ هذه الخطوة بعد الإمارات.

وهنأ ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت بتولي المنصب، معربا عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة.

المصدر: "رويترز"