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الشرطة الأردنية تعتقل النائب المفصول أسامة العجارمة

أخبار العالم العربي

الشرطة الأردنية تعتقل النائب المفصول أسامة العجارمة
Reuters MH
الشرطة الأردنية
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ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء الأربعاء، القبض على النائب المفصول أسامة العجارمة بناء على مذكرة من أمن الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الداخلية مازن الفراية قوله إنه "بناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء النائب المفصول أسامة العجارمة".

الشرطة الأردنية تعتقل النائب المفصول أسامة العجارمة
Video Screenshot
النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة

وكانت منطقة أم البساتين في العاصمة الأردنية عمان شهدت أعمال شغب يوم 6 يونيو نفذها مناصرو النائب المفصول.

واندلعت أعمال الشغب عقب تصويت مجلس النواب الأردني على فصل العجارمة.

المصدر: "بترا" + RT

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