قطر تسمح بعودة 80% من موظفي القطاعين العام والخاص للعمل من المكاتب

قال مجلس الوزراء القطري إنه سيسمح بعودة 80% من موظفي القطاعين العام والخاص إلى أماكن العمل اعتبارا من 18 يونيو في إطار خطة لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا تدريجيا.

وأوضح المجلس أن القرار لا يشمل العاملين في قطاعات الصحة والأمن والجيش، مبينة أنه سيكون بوسع مراكز التسوق وقاعات الطعام استئناف أنشطتها يوم الجمعة، كما سيُسمح بإقامة حفلات الزفاف بأعداد محدودة وقيود.

وقررت قطر في أوائل مايو رفع الإجراءات المرتبطة بكورونا على أربع مراحل بدءا من 28 مايو وانتهاء في 30 يوليو.

المصدر: "رويترز"