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الحوثيون يعلنون موافقتهم على عقد جولة مفاوضات في قطر

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون موافقتهم على عقد جولة مفاوضات في قطر
Reuters KHALED ABDULLAH
الحوثيون في اليمن
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أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن موافقتها على عقد جولة مفاوضات في قطر، في حال كانت هناك ردود إيجابية من قبل التحالف العربي على الرسالة المسلمة من قبلهم للوفد العماني.

وكتب عضو المجلس السياسي الاعلى في الحركة محمد علي الحوثي في تغريدة عبر "تويتر": إذا ردت دول العدوان بردود إيجابية على رد قائد الثورة على رسالة السلطان المعظم، فلا أعتقد أن هناك ما يمنع من الجلوس لاستكمال الحوار في دولة قطر لدينا".

وأضاف: "إذا أحبت قيادة دول العدوان ذلك".

المصدر: RT

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