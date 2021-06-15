الحوثيون يعلنون موافقتهم على عقد جولة مفاوضات في قطر

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن موافقتها على عقد جولة مفاوضات في قطر، في حال كانت هناك ردود إيجابية من قبل التحالف العربي على الرسالة المسلمة من قبلهم للوفد العماني.

وكتب عضو المجلس السياسي الاعلى في الحركة محمد علي الحوثي في تغريدة عبر "تويتر": إذا ردت دول العدوان بردود إيجابية على رد قائد الثورة على رسالة السلطان المعظم، فلا أعتقد أن هناك ما يمنع من الجلوس لاستكمال الحوار في دولة قطر لدينا".

وأضاف: "إذا أحبت قيادة دول العدوان ذلك".





اذا ردت دول العدوان بردود ايجابية

على رد قائد الثورة على رسالة السلطان المعظم



فلا اعتقد ان هناك ما يمنع من الجلوس لاستكمال الحوار في دولة قطر لدينا

اذا احبت قيادة دول العدوان ذلك — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 15, 2021

المصدر: RT