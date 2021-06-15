العراق.. رئيس وزراء كردستان العراق يتوصل لاتفاق مع الكاظمي بشأن مستحقات الموازنة الاتحادية

أعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، عن توصله لاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإعادة إرسال مستحقات الموازنة الاتحادية للإقليم بأثر رجعي من يناير 2021.

وكتب بارزاني في تغريدة عبر "تويتر": تحدثتُ مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحا".

وأضاف: "يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كردستان وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2021".

تحدثتُ مع رئيس الوزراء الاتحادي @MAKadhimi في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحاً.



ويسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021. — Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) June 15, 2021

المصدر: RT