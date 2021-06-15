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الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

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الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف
Reuters RB/CK
وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر مستعدة لاستضافة القمة السنوية للدول الأعضاء في الجامعة خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر هذا العام.

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وأعلن وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، في اجتماع تشاوري بقطر أن الجزائر مستعدة تماما لعقد القمة قريبا، مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من الاستعدادات بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووعد بوقدوم باستضافة القمة في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام، لكنه لم يذكر تاريخا محددا.

المصدر: وكالات

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