مصر تسلم إيطاليا مستندات جديدة حول قضية جوليو ريجيني

أعلنت النيابة العامة المصرية، أن النائب العام حمادة الصاوي، سلم السفير الإيطالي في مصر جيامباولو كانتيني، نسختين من تصرف النيابة العامة في واقعة وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

إقرأ المزيد

كما تسلم السفير الإيطالي في ذات اللقاء رد السلطات القضائية الكِينية على طلب المساعدة القضائية المرسل إليها من النيابة العامة المصرية الذي تضمن نفي ما أُثير بشأن سماع ضابط شرطة كيني رواية من ضابط شرطة مصري خلال لقاء أمني بالعاصمة الكينية تضمنت الادعاء بوجود دور للأخير في خطف ريجيني بمصر والاعتداء عليه.

وأشار النائب العام، خلالَ اللقاء، إلى ضرورة طرح كل الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.

المصدر: RT