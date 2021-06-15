أمير قطر يستقبل سامح شكري حاملا رسالة من الرئيس المصري

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع "تويتر": "حاملا رسالة من السيد الرئيس‫ عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية ‫سامح شكري يلتقي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة".

حاملاً رسالة من السيد الرئيس #عبد_الفتاح_السيسي، وزير الخارجية #سامح_شكري يلتقي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) June 15, 2021

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن "أمير البلاد تسلم رسالة خطية من رئيس مصر، تتصل بدعم العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وكان شكري قد بدأ أمس زيارته إلى الدوحة حاملا رسالة من الرئيس المصري إلى أمير قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على بيان العلا، في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية+صدى البلد