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مسؤول أمني لبناني كبير يزور موسكو

أخبار العالم العربي

مسؤول أمني لبناني كبير يزور موسكو
Reuters Hussam Shebaro
المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم
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توجه المدير العام للأمن اللبناني، عباس إبراهيم، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

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وفي بيان له، قال الأمن العام اللبناني: "توجه صباح اليوم إلى موسكو المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام".

وأضاف البيان: "وسيلتقي اللواء إبراهيم خلال الزيارة عددا من المسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية".

المصدر: RT

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