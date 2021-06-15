مسؤول أمني لبناني كبير يزور موسكو

توجه المدير العام للأمن اللبناني، عباس إبراهيم، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

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وفي بيان له، قال الأمن العام اللبناني: "توجه صباح اليوم إلى موسكو المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام".

وأضاف البيان: "وسيلتقي اللواء إبراهيم خلال الزيارة عددا من المسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية".

#بيان

توجّه صباح اليوم إلى موسكو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في زيارة رسمية تستغرق عدّة أيام، وسيلتقي اللواء ابراهيم خلال الزيارة عدداً من المسؤولين في جمهورية روسيا الإتحادية.#الأمن_العام_اللبناني#تضحية_خدمة — الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) June 15, 2021

المصدر: RT