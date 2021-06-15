تراجع مستمر للإصابات والوفيات الجديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الاثنين، عن تسجيلها 109 إصابات ووفاتين اثنتين بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأحد.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 109، مقارنة مع 270 الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 523999 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 3346 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت وفاتين جديدتين جراء المرض خلال يوم، مقابل 4 الأحد، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9213 بنسبة فتك عند مستوى 1.8%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 314 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 511440 بنسبة تعاف بلغت تتجاوز 97%.

المصدر: "وكالة المغرب العربي للأنباء"