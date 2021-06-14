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مقتل شخصين إثر اصطدام قطار بسيارة في الجزائر (فيديو)

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مقتل شخصين إثر اصطدام قطار بسيارة في الجزائر (فيديو)
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حادث اصطدام قطار بسيارة في الجزائر
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لقي شخصان مصرعهما، يوم الاثنين، إثر حادث اصطدام قطار بسيارة في مدخل مدينة النعامة غربي الجزائر.

 وقالت "الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية" إن الحادث "وقع في حدود الساعة 15:50 وخلف وفاة شخصين كانا على متن السيارة، كما تسبب الحادث في إلحاق أضرار بقطار من نوع كوراديا".

وأعربت الشركة عن "تعازيها الخالصة لعائلة الضحيتين"، داعية المواطنين إلى "الامتناع تماما عن العبور أو السير على خط السكة الحديدية".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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