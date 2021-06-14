التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط بالمملكة.
وقال التحالف: " الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط"، لافتا إلى "إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".
وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".
#عاجل | #التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. #واس_عام— واس العام (@SPAregions) June 14, 2021
#التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) June 14, 2021
المصدر: RT