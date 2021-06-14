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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
Reuters HANDOUT
أسلحة وطائرات بدون طيار تابعة للحوثيين
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط بالمملكة.

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وقال التحالف: " الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط"، لافتا إلى "إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

المصدر: RT

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