 
مباشر

وزير الخارجية المصري ونظيره القطري يعقدان مباحثات في الدوحة

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري ونظيره القطري يعقدان مباحثات في الدوحة
Egypt MFA Spokesperson
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qm6g

عقد وزير خارجية مصر، سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مباحثات رسمية، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية القطرية وبحضور وفدي البلدين.

ووصل وزير الخارجية المصري، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

ويتمحور محتوى الرسالة حول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على "بيان العلا" في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة، لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا