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البحرين.. 931 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

البحرين.. 931 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت البحرين يوم السبت، تسجيل 10 وفيات و931 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن "الفحوصات التي بلغ عددها 12682 في يوم 12 يونيو، أظهرت تسجيل 931 حالة قائمة جديدة منها 374 حالة لعمالة وافدة، و555 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالتين قادمتين من الخارج".

كما تعافت 2149 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة إلى 242678.

المصدر: RT

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