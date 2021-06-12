الهندي: النخالة عقد لقاء إيجابيا مع عباس كامل

قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية محمد الهندي، إن وفد الحركة برئاسة الأمين العام زياد النخالة، عقد اجتماعا مطولا مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وأوضح الهندي في بيان، أن "اللقاء كان إيجابيا وصريحا وجرى خلاله استعراض كافة الملفات وفي مقدمتها الوحدة الفلسطينية وملف الإعمار وتطورات الوضع السياسي".

وأضاف: "المجتمعون توافقوا على استمرار الاتصالات واللقاءات وتذليل العقبات التي تعترض طريق المصالحة الداخلية، وأكدنا على ضرورة إنجازها وفق أسس صحيحة وواضحة".

المصدر: RT