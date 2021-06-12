الكويت.. القبض على آسيوي متهم بتزوير أختام رسمية

ألقى قطاع الأمن الجنائي في الكويت القبض على وافد آسيوي تخصص بتزوير ختم وزارة التجارة الذي يوضع على منتجات الذهب.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان إنه "تم القبض على الآسيوي بعد تنسيق الأمن الجنائي مع وزارة التجارة، وضبط جهاز ليزر وجهاز حاسب آلي محمول بحوزته خاصين بعملية تزوير ختم الذهب".

بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة



الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير دمغة الذهب pic.twitter.com/pgJRXyoHUC — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 12, 2021

ووثقت الوزارة بمقطع فيديو عملية القبض على الوافد والذهب المضبوط معه ومبالغ مالية إضافة إلى الأجهزة التي استخدمها في تزوير الختم.

المصدر: وكالات