اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث سد النهضة

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اجتماعا غير عادي بالدوحة، الثلاثاء المقبل لبحث تطورات قضية سد النهضة.

ونقلت وكالة "الشرق الأوسط" عن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، تصريحه اليوم، بأن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من جمهورية مصر وجمهورية السودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط