وزير الخارجية المغربي: لا دخل للاتحاد الأوروبي في أزمتنا مع إسبانيا

قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إن الأزمة الحالية مع إسبانيا "أزمة ثنائية لا دخل للاتحاد الأوروبي فيها".

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وجاء تعليق بوريطة ردا على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن "انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة".

وأضاف أن إقحام البرلمان الأوروبي في الأزمة مع إسبانيا يعتبر محاولة غير مجدية ولا تساعد في حل جذور الخلاف مع إسبانيا، مشددا على أن "المغرب راض على شراكته مع الاتحاد الأوروبي في كل المجالات".

والخميس، صوت البرلمان الأوروبي على قرار يرفض ما اعتبره "استخدام المغرب ملف القاصرين في أزمة الهجرة لمدينة سبتة"، بموافقة 397 نائبا.

وتشهد العلاقة بين الرباط ومدريد أزمة على خلفية استضافة إسبانيا لإبراهيم غالي، زعيم جبهة "البوليساريو"، من أجل العلاج من فيروس كورونا بين 21 أبريل الماضي وأول يونيو الجاري، إضافة إلى تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو الماضي، من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة لإدارة إسبانية.

المصدر: "هسبريس" + وكالات