المغرب يسجل 400 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الخميس، عن تسجيلها 400 إصابة و10 وفيات بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الخميس.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 400، مقارنة مع 376 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 523165 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 3340 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 10 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، مقابل 2 الخميس، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9202 بنسبة فتك عند مستوى حوالي 1.8%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 324 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 510623 بنسبة تعاف بلغت تتجاوز 97%.

وسبق أن قررت حكومة المملكة استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من 15 يونيو "في إطار تراخيص استثنائية ووفق انفتاح تدريجي يراعي الوضعية الوبائية الوطنية والدولية حسب تصنيف وزارة الصحة وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية والمعلومات الرسمية التي تنشرها الدول المعنية".

المصدر: وكالات