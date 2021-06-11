الشرطة الإسرائيلية توافق على تنظيم "مسيرة الأعلام" في القدس ومقتل فلسطيني بمواجهات في الضفة الغربية

وافقت الشرطة الإسرائيلية على تنظيم "مسيرة الأعلام" اليمينية في مدينة القدس، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة هذه الخطوة في الظروف الحالية.

وتوصلت الشرطة ومنظمو "مسيرة الأعمال" اليوم الجمعة إلى اتفاق بشأن مسار المسيرة التي من المقرر أن تنظم يوم الثلاثاء القادم، وستشمل أحياء عربية في القدس.

وستنطلق "مسيرة الأعلام" من شارع هنفيئيم باتجاه شارع السلطان سليمان، وصولا إلى ساحة باب العامود، حيث سيقوم المشاركون فيها بحلقات رقص.

ثم ستتجه المسيرة إلى ميدان تساهَل عن طريق باب الخليل باتجاه حائط البراق.

ويأتي قرار السماح للمسيرة بالرغم من الغضب الفلسطيني وتحذيرات العديد من السياسيين الإسرائيليين، منهم وزير الدفاع بيني غانتس، من أن تنظيم هذه المسيرة ليس خطوة مناسبة نظرا للظروف الأمنية الحالية.

ويتزامن هذا القرار مع اندلاع احتجاجات ومواجهات جديدة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مواطنا قتل وأصيب ستة آخرون على الأقل بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة في بلدة بيتا جنوب نابلس على خلفية قمع القوات الإسرائيلية مظاهرة مناهضة للاستيطان.

وأفادت مراسلة RT في الضفة بأن القتيل هو فتى في سن 15 عاما.

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عشرات الأشخاص في بحالات الاختناق في بيتا.

كما وردت أنباء عن مواجهات اندلعت على خلفية مظاهرات مناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وعدن المدخل الغربي لبلدة سلواد.

في غضون ذلك، أكدت مراسلتنا في القدس أن مسيرة بمشاركة مئات الفلسطينيين ونشطاء لليسار الإسرائيلي نظمت اليوم في حي الشيخ جراح في القدس، بنداء من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، وذلك وسط حالة من الاستنفار الأمني في الحي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية + RT