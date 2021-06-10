هنية يستقبل زوجة الأسير مروان البرغوثي في القاهرة

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم في القاهرة، فدوى البرغوثي، زوجة القيادي في حركة "فتح"، الأسير مروان البرغوثي، وشارك في اللقاء عدد من قادة الحركة.

وحسب مراسلنا في غزة، جرى خلال اللقاء "استعراض آثار النصر الذي حققته المقاومة (بغزة) وسبل تعزيزها خاصة في تعزيز الوحدة الوطنية".

كما وجه هنية التحية للأسير مروان البرغوثي وأسرته عبر المناضلة فدوى البرغوثي، معتبرا أنهم "سجلوا بمداد العز والافتخار صفحات من المقاومة والنضال".

RT

وأكد هنية "الالتزام الوطني العام والالتزام الخاص من حماس وجهازها العسكري بأن موضوع تحرير الأسرى وقادة النضال الوطني على رأس أولويات الحركة وفي صلب المواجهة مع العدو كي يصل شعبنا ومقاومته إلى صفقة تطلق أسرانا من سجون الاحتلال".

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وكان إسماعيل هنية قد وصل على رأس وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم الثلاثاء الماضي، لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات حول مختلف التطورات السياسية والميدانية، خاصة في ظلال معركة "سيف القدس".

المصدر: RT