مصر.. محكمة سعودية تبرئ 5 مصريين من "تهم كيدية"

أعلن وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان، أن محكمة الاستئناف بالرياض في السعودية حكمت بالبراءة على 5 مصريين في قضايا اختلاس ثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم.

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وذكر تقرير لوزارة القوى العاملة المصرية إلى أنه يجري إلغاء قرار منع السفر وبلاغ الهروب واستكمال إجراءات العودة لمصر لخمسة من أبناء قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة-الدقهلية، وذلك بعد تأييد الحكم لصالحهم بالبراءة من محكمة الاستئناف بالرياض.

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي المصري في الرياض إنه يجري حاليا التنسيق لرفع قضية تعويضهم، حيث أنهم قضو ما يقارب الأربع سنوات ملاحقين في قضايا اختلاس، ولكن ظهرت براءتهم وثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم، حيث قضت محكمة استئناف الرياض مؤخرا بتأييد الحكم ببرائتهم من كل التهم المنسوبة لهم.

وقال أن القضية بدأت بعد أن وجه لهم صاحب العمل تهمة الاختلاس دون أي دليل مادي يدينهم، على خلفية تقديمهم شكوى ضده لمكتب العمل بالرياض نظرا لمرور أربعة أشهر متواصلة دون صرف رواتبهم.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT