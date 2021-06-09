السديس يصدر قرارات عاجلة تطال إدارة شؤون المسجد النبوي

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس قرارا يقضي بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد ووكيل الإدارة من منصبيهما، نظرا للقصور في العمل.

وأصدر السديس قرارا آخر بتكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية بالإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها.

وشدد على أن "الرئاسة ووكالاتها لن تتهاون في أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها وفق خطتها التطويرية"، مؤكدا "ضرورة العمل والجد والاجتهاد وطرد الكسل والتهاون".

وحذر السديس من أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين".

من جهتها، أشارت مصادر إعلامية سعودية، إلى أن "سبب إعفاء مدير الأئمة والمؤذنين ووكيل الإدارة في المسجد النبوي هو سوء التنسيق وتأخر إقامة صلاة الفجر لفترة تجاوزت 45 دقيقة".

المصدر: "سبق"