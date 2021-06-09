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الصحة التونسية: البلاد دخلت رسميا في الموجة الرابعة لجائحة كورونا

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الصحة التونسية: البلاد دخلت رسميا في الموجة الرابعة لجائحة كورونا
Reuters
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أكد وزير الصحة التونسي، دخول البلاد رسميا في الموجة الرابعة لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن 18 ولاية هي حاليا مصنفة كمناطق ذات خطر مرتفع.

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وأفاد وزير الصحة في هذا الصدد بأن "الوزارة تعمل على دعم المستشفيات بالتجهيزات اللازمة والرفع من نسق عملية التلقيح ومن ذلك زيارة رئيس الحكومة إلى جينيف لتسريع جلب كميات التلاقيح عبر منظومة "كوفاكس".

ومن جهة أخرى نفى الوزير ما تم تداوله بخصوص وجود جرعات منتهية الصلاحية، مؤكدا أن جميع المطاعيم من نوع "أسترازينيكا" مشيرا إلى أن 190 جرعة فقط من جملة التلاقيح التي وصلت لتونس تم إتلافها لانتهاء صلاحيتها.

المصدر: "نسمة"

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