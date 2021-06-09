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سوريا.. تشييع 7 عسكريين قضوا في القصف الإسرائيلي على حمص

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سوريا.. تشييع 7 عسكريين قضوا في القصف الإسرائيلي على حمص
من تشييع ضحايا العدوان ـ (إعلام حزب "البعث" فرع حمص)
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شيعت مدينة حمص السورية جثامين 7 من أفراد الجيش السوري بينهم ضابط قضوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ريف المحافظة مساء أمس.

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وكان بين الضحايا ضابط برتبة عقيد إضافة إلى اثنين من الفصائل التي تعرف بالقوات الرديفة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوري.

وانطلق التشييع من المشفى العسكري في مدينة حمص، وحضره عدد من مسؤولي المحافظة المدنيين والعسكريين.

وكان مصدر عسكري سوري أعلن أنه في الساعة 11 و36 دقيقة من مساء الثلاثاء قامت إسرائيل بعدوان جوي من فوق الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن إسرائيل استهدفت بعض الأهداف في المنطقة الوسطى والجنوبية، وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها.

وأشار المصدر إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

 

المصدر: RT

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