أول ظهور للقيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه (فيديو)

حصلت RT على الصور الأولى لظهور القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، الذي اعتقلته القوات العراقية قبل أسبوعين بتهم تتعلق بقتل النشطاء.

وظهر مصلح على جسر الجادرية في العاصمة بغداد عندما استقبله أولاده وبعض أفراد حمايته والمقاتلين في "لواء الطفوف" الذي يقوده.

ووفقا لمصادر RT، فإن "القاضي أطلق سراح مصلح لعدم كفاية الأدلة في التهم الموجهة إليه".

يذكر أن مراسل RT أفاد قبل أيام بإطلاق سراح مصلح باتفاق بين الحكومة العراقية والحشد الشعبي، لكنهما اتفقا أيضا على تأخر إعلان إطلاق سراحه، لأيام.

وأثار اعتقال مصلح توترا بين الحكومة العراقية والحشد الشعبي، طوق على إثره الحشد المنطقة الخضراء الحكومية في مشهد وصف بـ"الانقلاب غير المعلن".

المصدر: RT