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مراسلنا: دوي انفجارات في العاصمة السورية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: دوي انفجارات في العاصمة السورية
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أفاد مراسل RT بأن دوي عدد من الانفجارات سمعت في سماء العاصمة السورية دمشق، وسط تحليق للطيران الحربي.

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق

بينما ذكرت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية

وقد توقف القصف تماما دون أن يستغرق القصف زمنا كما جرت العادة في عمليات القصف السابقة.

يذكر أن عدة مناطق في سوريا وخاصة العاصمة دمشق تعرضت لقصف متكرر خلال الأشهر الفائتة، وكان آخر الاستهدافات جرى في إبريل الماضي، وأعلن مصدر عسكري سوري في وقته أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وكانت وكالة سانا ذكرت أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء المدينة.

المصدر: RT + سانا

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