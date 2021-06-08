تونس.. نقل المرشح الرئاسي السابق الموقوف نبيل القروي إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام

نقل نبيل القروي مرشح الرئاسة التونسية السابق والملاحق بقضايا تبييض أموال وفساد إلى المستشفى، بعد تدهور وضعه الصحي إثر إضرابه عن الطعام احتجاجا على تجاوز المدة القانونية لتوقيفه.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محسن الدالي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الطبيب طلب نقل القروي إلى المستشفى لأن وضعه الصحي يتطلب ذلك".

وأكد مصدر للوكالة أن "القروي ما زال في المستشفى لإجراء فحوصات منذ مساء الإثنين".

وأعلن حزب "قلب تونس" السبت دخول القروي في إضراب عن الطعام بسبب انقضاء أكثر من ستة أشهر على توقيفه.

ينص القانون التونسي على أن مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر، وإن تم تجاوزها فالقاضي يقدم تعليلا في ذلك وقرار التمديد قابل للاستئناف.

ويطالب حزب "قلب تونس" ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، القضاء التونسي بالإفراج عن القروي الموقوف في قضية على صلة بتبييض أموال وتهرب ضريبي منذ ديسمبر 2020.

وأكد الحزب أن توقيف القروي يأتي في إطار "معركة سياسية".

المصدر: "أ ف ب"