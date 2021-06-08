"أكبر من استعراض الجيش وبطائرات مسيرة".. RT تكشف تفاصيل استعراض الحشد الشعبي المرتقب

كشف مصدر عراقي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاستعراض المرتقب لقوات الحشد الشعبي في العراق، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة على تأسيسه.

ومن المتوقع أن يدخل الحشد بقوة في الاستعراض المقبل وفقا للمصدر، في محاولة منه لإرسال رسائل وإثبات قوته على الأرض.

وقال المصدر لـRT، إن "الحشد سيقيم حفلا رسميا في الثالث عشر من الشهر الحالي بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وهو يوم ذكرى إصدار فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني التي تشكل على إثرها الحشد".

وأضاف، أن "الاستعراض سيكون نهاية الشهر الحالي، ولن تحضره أطراف أو مؤسسات غير الحشد، حيث سيذهب من بغداد إلى محافظة ديالى شرقي البلاد لتقديم أعداد قواته، وآلياته، ومعداته، وأسلحته الجديدة، في معسكر أشرف".

ومعسكر أشرف، هو مخيم كانت تقيم فيه جماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة منذ ثمانينيات القرن الماضي بدعم من نظام صدام حسين، قبل أن يغادره آخر فرد في عام 2013.

وأشار المصدر، إلى أن "أكثر من 20 ألف مقاتل سيشتركون في استعراض الحشد، بالإضافة إلى آليات مدرعة جديدة أضيفت إلى آلياته، وطائرات مسيرة".

وفي الأيام الأخيرة، دخل الحشد الشعبي في توتر مع الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، على خلفية اعتقال القيادي فيه قاسم مصلح.

يذكر أن الحشد الشعبي تأسس في يونيو 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ولعب (الحشد) دورا كبيرا في مساعدة القوات العراقية النظامية في عمليات التحرير، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون مصوت عليه في مجلس النواب.

المصدر: RT