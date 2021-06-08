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تبون: عندما قالت الجزائر إن طرابلس خط أحمر كانت تقصد ما تقول

أخبار العالم العربي

تبون: عندما قالت الجزائر إن طرابلس خط أحمر كانت تقصد ما تقول
Reuters
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نقل موقع قناة تلفزيون "النهار" عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قوله، إن بلاده كانت على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط العاصمة الليبية طرابلس.

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وذكرت القناة التلفزيونية الجزائرية، أن تبون جدد خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة، رفض بلاده أن تكون طرابلس أو أي عاصمة عربية وشمال إفريقية محتلة من طرف من وصفوا بـ"المرتزقة".

ونقل عن الرئيس الجزائري تأكيده أنه حين قالت الجزائر إن "طرابلس خط أحمر، فقد كانت تقصد جيدا ما تقول والرسالة وصلت لمن يهمه الأمر".

المصدر: النهار

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