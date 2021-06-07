دعوات في العراق لإزالة تمثال أبو جعفر المنصور في بغداد (صور)

ظهرت دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، لإزالة تمثال الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور من وسط العاصمة بغداد.

وبرزت الدعوات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، باسم جماعات تزعم أنها شيعية وتريد إزالة التمثال لأسباب تاريخية تتعلق بروايات موروثة.

وهذه هي المرة الثانية التي يثير فيها تمثال المنصور جدلا في العراق، ففي عام 2005 نسف مسلحون تمثال المنصور بعد وضع عبوات ناسفة تحته، قبل أن يعاد نصبه من جديد.

ونصب التمثال نهاية سبعينيات القرن الماضي في منطقة المنصور التي سميت على اسم الخليفة العباسي، وصنعه النحات خالد الرحال.

المصدر: RT