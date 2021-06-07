مراسلنا: الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عالي المستوى بشأن اغتيال ضابط مخابرات

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، وجه بفتح تحقيق عالي المستوى بشأن اغتيال ضابط مخابرات في العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن "الكاظمي الذي ما زال يدير جهاز المخابرات بشكل مباشر، وجه بفتح تحقيق عالي المستوى لمعرفة تفاصيل عملية الاغتيال والجهات التي تقف خلفها".

وأفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن ضابطا في المخابرات العراقية اغتيل صباح اليوم بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد.

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ونقل مراسل RT عن مصدر في المخابرات العراقية قوله، إن "الضابط الذي اغتيل في منطقة البلديات ببغداد، يحمل رتبة عقيد، وهو معاون مدير دائرة المراقبة في الجهاز".

وأضاف، أن "الضابط يدعى (نبراس - أبو علي)".

وأشار إلى أن "المسلحين اغتالوا العقيد نبراس بعد ترجله من سيارته بنحو 10 أمتار، ثم لاذوا بالفرار".

ووفقا للمصدر، فإن "الضابط المغتال يعد من أبرز الضباط في جهاز المخابرات العراقي".

وتابع، أن "السلطات العراقية شكلت لجنة للتحقيق بهذه الحادثة في قيادة العمليات المشتركة".

وقبل أشهر اغتيل ضابط في المخابرات العراقية بمنطقة المنصور في بغداد، لكن مصادر قالت حينها إن عملية الاغتيال لم تكن لأسباب تتعلق بعمله، بل لخلافات عائلية.

المصدر: RT