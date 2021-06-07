مصر.. انحسار موجة كورونا الثالثة وتراجع الإصابات في يوليو وأغسطس

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن مصر في مرحلة انحسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مرجحة انخفاض الإصابات بحلول الصيف وخروج المواطنين إلى الأماكن المفتوحة.

وأضافت زايد أن كورونا أضافت إلى القطاع الصحي أمورا لم تكن لتتحقق خلال 10 سنوات، ومنها العلم والمثابرة والإخلاص وإيجاد الحلول.

ودعت المواطنين للتوجه إلى الأماكن المفتوحة لأن الأمر يقلل نسب الإصابات بشكل كبير، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن الحصول على اللقاحات.

وتوقعت عدم زيادة الإصابات خلال شهري يوليو وأغسطس، وفقا للمعطيات والخبرة التي اكتسبتها مصر، مؤكدة أن تلقيح عدد كبير من المواطنين سيحمي الفئات الأكثر ضعفا إذا تعرض العالم لموجة رابعة من كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية