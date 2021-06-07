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قيادي في حزب الله لقادة إسرائيل: إذا ما وقعت الحرب مع حزبنا سوف ترون جهنم

أخبار العالم العربي

قيادي في حزب الله لقادة إسرائيل: إذا ما وقعت الحرب مع حزبنا سوف ترون جهنم
Reuters Ali Hashisho
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قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني حسن البغدادي، إن "على قادة العدو أن يكونوا أقل غرورا، وهم أكثر حاجة لمن ينزلهم عن السلم".

ونقلت "قناة المنار" التابعة للحزب، عن البغدادي، أن الحزب يسمع "عنتريات قادة هذا العدو ضده في لبنان، وعليهم أن لا يخطئوا الحساب مرة أخرى، فإذا ما وقعت الحرب مع حزب الله، فسوف يرون من لهيب جهنم ما لم يتوقعونه حتى في منامهم".

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وأكد القيادي في "حزب الله" أن قادة إسرائيل لا يستخلصون العبر ولا يفهمون السياسة الواقعية، بدعوى أن "الطبيعة العدوانية والإجرامية تدعوهم دائما للمغامرة"، مؤكدا أن تلك الطبيعة الإسرائيلية "تضيفُ إلى عقيدتنا أملا في زوال هذا الكيان من الوجود بسرعة قياسية".

المصدر: وكالات

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