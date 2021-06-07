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وائل لطفي: الشيخ الشعراوي تأثر بجماعة "الإخوان" وكان تفكيره رجعيا (فيديو)

أخبار العالم العربي

وائل لطفي: الشيخ الشعراوي تأثر بجماعة
RT / youtube
الشيخ الشعراوي
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قال الكاتب المصري وائل لطفي الفائز بجائزة الدولة للعلوم الاجتماعية، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي كان يرفض عمل المرأة والعمل في السياحة، نظرا لتأثره بفكر "الإخوان".

وأضاف لطفي، خلال برنامج "رأي عام" على فضائية "TeN" يوم الأحد أن  "الشيخ محمد متولي الشعراوي تأثر بأفكار جماعة الإخوان، وكان خطابه يساهم في شعور الناس بأن الحياة المضبوطة هي تطبيق الشريعة".

وتابع قائلا: "تفكيره كان رجعيا بلا شك، ويبحث عن المتسق مع القديم ولا يقوم بالاجتهاد في شيء".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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