السلطات الإسرائيلية تطلق سراح محمد الكرد بعد ساعات من إطلاق سراح شقيقته منى

أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الناشط الفلسطيني محمد الكرد من سكان حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بعد ساعات من إطلاق سراح شقيقته منى، التي تم اعتقالها صباح الأحد.

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت الناشطة منى الكرد صباح الأحد، خلال حملة مداهمات وتفتيشات لسكان بلدة سلوان وحي الشيخ جراح، وحولتها للتحقيق لدى جهاز المخابرات.

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وبعد ساعات من اعتقالها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها عن إطلاق سراحها بعد اعتقالها بتهمة "المشاركة بأعمال شغب وعنف".

وخلال حملة المداهمات والتفتيشات تم تسليم العديد من النشطاء باللجان الشعبية إخطارات استدعاء للتحقيق.

كما سلمت القوات الإسرائيلية والد منى الكرد، بلاغ استدعاء لنجله محمد، في حين تم استدعاء إياد أبو سنية للتحقيق، وتم اعتقال رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي، بعد استدعائه للتحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية في القدس القديمة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن محمد الكرد سلّم نفسه للسلطات الإسرائيلية بعد اعتقال شقيقته.

المصدر: RT