الحوثيون: قصفنا معسكرا في مأرب ونرحب بتحقيق مستقل بسقوط ضحايا مدنيين

أعلن القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي، أن "الجماعة قصفت فقط معسكرا بمدينة مأرب السبت الماضي"، مرحبا بتحقيق مستقل في سقوط ضحايا مدنيين.

وكتب على "تويتر": "سألنا الأخوة في وزارة الدفاع اليمنية فأفادوا بانهم قصفوا فقط المعسكر الذي في الصورة بالأسفل ولديهم ما يثبت".

وأضاف: "نرحب ونطالب بالتحقيق بلجان مستقلة في الموضوع بخصوص ما قيل في مأرب اليوم أو ما هو حاصل من قتل لأطفال الجمهورية اليمنية والمدنيين في جميع المحافظات ممن استهدفتهم أمريكا وتحالفها".

وتابع: "ما أثبتته التحقيقات فستلتزم الوزارة بدفع التعويضات وأي شيء يلزم عليها فنحن حريصين كماهم الأخوة بالدفاع على أن يلتزم الجميع بالتوجيهات التي أصدرها قائد الثورة منذ اليوم الأول للعدوان، وهو الرد على مصدر النيران وعدم استهداف المدنيين كما هو موجود بالقانون اليمني.. أسال الله للجميع السلامة".

وما اثبتته التحقيقات فستلتزم الوزارة بدفع التعويضات واي شيءيلزم عليها

فنحن حريصين كماهم الاخوةبالدفاع على ان يلتزم الجميع بالتوجيهات التي اصدرهاقائدالثورة منذ اليوم الاول للعدوان وهو الرد ع مصدر النيران و عدم استهداف المدنيين كماهو موجود بالقانون اليمني

اسال الله للجميع السلامة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 6, 2021

وقالت مصادر طبية في المستشفى العسكري بمأرب، إن "عدد القتلى ارتفع إلى 21"، وذلك عقب إعلان السلطات في وقت سابق إنه "17 شخصا".

من جهتها، أكدت الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي، أن "الانفجار، الذي دمر محطة البنزين وأدى إلى تفحم هياكل السيارات، نتج عن صاروخ أطلقه الحوثيون على المدينة".

المصدر: RT