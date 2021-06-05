مراسلنا: قتلى في قصف تركي استهدف لاجئين من أكراد تركيا شمالي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن الجيش التركي استهدف مخيما للاجئين من أكراد تركيا شمالي البلاد، بعد أيام على تهديدات تركية بـ"تطهيره".

وقال مراسل RT، إن "المخيم الذي يقع في إقليم كردستان ويضم لاجئين من أكراد تركيا، تعرض لقصف بطائرة تركية مسيرة".

وأضاف، أن "المعلومات الأولية تشير إلى سقوط ثلاثة قتلى في القصف".

وقبل أيام، هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بـ"تطهير" مخيم مخمور، ما لم تعمل الأمم المتحدة على ذلك.

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ويضم المخيم الذي يقع على بعد 180 كيلومترا جنوبي الحدود التركية، لاجئين أكرادا منذ أكثر من 20 عاما، وتعتبره أنقرة "حاضنة" للمسلحين الذين تلاحقهم، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT