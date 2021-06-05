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العراق يشيد بدعم روسيا بشأن إرسال مراقبين للانتخابات

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العراق يشيد بدعم روسيا بشأن إرسال مراقبين للانتخابات
Sputnik
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي في موسكو في نوفمبر 2020
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أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن شكره لحكومة روسيا، ووزارة خارجيتها على موقفها الداعم لطلب العراق من مجلس الأمن إرسال مراقبين لمراقبة العملية الانتخابية.

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توضيح من الخارجية العراقية بشأن الإشراف الدولي على الانتخابات البرلمانية
توضيح من الخارجية العراقية بشأن الإشراف الدولي على الانتخابات البرلمانية

جاء ذلك في حديث هاتفي بين حسين ونظيره الروسي سيرغي لافروف، حسبما ذكرت الخارجية العراقية في بيان صدر يوم الجمعة.

وقال البيان إن الجانبين أكدا على أهمية إجراء الانتخابات لبناء الأسس الصحيحة للنظام الديمقراطي في العراق.

وأضاف البيان أنه جرى أيضا بحث العلاقات الثنائية وضرورة الدفع بالعلاقات التجارية إلى مجالات أوسع مع التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه الشركات النفطية الروسية في العراق.

وأكد الوزيران على ضرورة إعداد جدول أعمال واسع ومتنوع للاجتماع القادم للجنة العراقية-الروسية والذي سينعقد في موسكو الشهر المقبل.

وكرر الوزيران ضرورة استمرارية التواصل والعمل المشترك في مجالات تهم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار البيان، إلى أن لافروف من جانبه أكد دعم روسيا للحكومة العراقـية في جهودها لإعادة الأمن والاستقرار إلى العراق، والقضاء على الإرهاب، وقيم الوزير الروسي التواصل والعمل لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان، بصوره إيجابية، حيث تخدم الاستقرار وتؤدي إلى تنسيق أحسن لمحاربة إرهابيي "داعش".

المصدر: وزارة الخارجية العراقية

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