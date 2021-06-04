موسكو: تلقينا توضيح الخرطوم بصدد مركز الإمداد البحري الروسي على ساحل السودان

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن السفارة الروسية لدى الخرطوم، تلقت توضيحات السودان بصدد إعادته النظر في قرار إنشاء مركز إمداد لوجستي للبحرية الروسية على ساحله.

وقال في تصريحات لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إنه "لدينا ملحق عسكري وسفارة تعمل، لقد تلقوا توضيحات من الجانب السوداني".

ووقعت روسيا والسودان في ديسمبر عام 2020، اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان، حيث أشار الاتفاق إلى أن "الحد الأقصى لعدد الأفراد العسكريين الروس في نقطة بحرية في السودان لن يتجاوز 300 شخص، وأنه يمكن وضع أربع سفن روسية كحد أقصى في الوقت ذاته داخل المركز".

وأعلن رئيس الأركان السوداني، محمد عثمان الحسين مطلع يونيو الجاري، عن "نية السودان مراجعة الاتفاقات مع روسيا بشأن القاعدة البحرية".

وقال: "منذ توقيع الاتفاقية في ظل النظام السابق، لم يصادق عليها المجلس التشريعي، حيث تتطلب إجراءات الموافقة على المعاهدات الدولية، وأن السودان لديه الفرصة لإجراء تعديلات وتغييرات مع مراعاة مصالح البلاد".

وأضاف: "لذلك نقوم بمراجعته لتحديد مصالح السودان في هذا الاتفاق وهذا ما نوقش في المفاوضات الأخيرة مع الجانب الروسي".

المصدر: "إنترفاكس"