أمريكا: الحوثيون يتحملون مسؤولية كبرى عن الصراع في اليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن "حركة أنصار الله- الحوثيين" اليمنية، "تتقاعس عن السعي للتوصل لوقف لإطلاق النار واتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع".

وذكرت الوزارة بعد عودة المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ من المنطقة "في حين تثير أطراف عديدة مشاكل داخل اليمن، يتحمل الحوثيون مسؤولية كبرى عن رفض المشاركة الدؤوب في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات والذي تسبب في معاناة تفوق الوصف للشعب اليمني".

المصدر: "رويترز"